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Поскольку президент Украины Владимир Зеленский и его окружение всеми силами препятствуют прекращению боевых действий, ВСУ должны сами расправиться с людоедской властью.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший в США украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К Зеленскому и политическому руководству будут вопросы, именно из-за этого они не хотят прекращать никогда. Классно – миллиарды денег выделяются западными странами, своё народ обложили налогами, задавили коррупцией, и продолжают выпрашивать деньги по всему миру. А потом выступает Маск и говорит, что это мясник какой-то, собственный народ всё время бросает в топку, и не хочет идти на мирные договорённости. В данной ситуации надо беречь людей, а Зеленский хочет гробить людей. И проблема в том, а кого мы в таком случае выбрали? Людоеда какого-то», – возмутился миллионер.

Он сравнил события внутри украинского государства с печальной сказкой о предательстве, и призвал к расправе над киевской властью.

«У нас сейчас разворачивается наша народная сказка про Катигорошка. В данной ситуации Катигорошек – это генералы, армия. Но проблема этой сказки в том, что этого Катигорошка несколько раз предают – сначала родственники, а потом побратим предают. СБУ и все остальные начинают заводить на армию уголовные дела. Я думаю, эта сказка вполне народная, и Катигорошек должен прийти, и надавать дубиной по голове, сделать их несчастными», – добавил Балашов.