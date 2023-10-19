Дубинский: Поставка Украине ATACMS – отчаянный шаг США
США передали Украине баллистические ракеты ATACMS, потому что продвижение российской армии на фронте приобрело угрожающий характер. Ракеты должны хоть как-то усложнить логистику для ВС РФ и по возможности снять угрозу прорыва фронта.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы же понимаете, почему нам ATACMS дали? Не давали, не давали, а теперь – бац и дали. Есть понимание? У меня есть очень четкое – наступление россиян под Авдеевкой и Купянском. То есть угроза развития контрнаступления уже российского, переформатирования сил, логистики на Херсонском направлении, на Харьковском направлении, она угрожает стабильности линии фронта – это всем очевидно.
Для того, чтобы эту стабильность поддержать, американцы переступают через свои внутренние какие-то барьеры и говорят: «Ладно, мы вам даем ATACMS, но мы их даем для того, чтобы вы остановили это развертывание сил дальше».
Потому что – те пододвинули свои логистические цепочки, снабжение. Для наступления нужно снабжение, они их пододвинули, американцы дали ATACMS, чтобы они их отодвинули, чтобы замедлить этот процесс», – заключил Дубинский.
Спасибо!
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