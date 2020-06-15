Дудь на Камчатке – садись, два

15.06.2020, Москва, Платон Беседин

Популярный среди российских либералов видеоблогер Юрий Дудь сер и плохо образован, как и основная масса потребителей производимого им продукта. К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит российский писатель Платон Беседин.

Меня спросили: почему ты не высказался о фильме Юрия Дудя о Камчатке? Ты ведь всегда высказываешься о Дуде.

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Нет, я не пиарщик Юрия. Да и где я, а где он, но так получилось, что Дудя обойти – как явление – в последнее время практически невозможно. Он собирательный образ, он яркий архетип. Который, впрочем, очень скоро исчезнет. Но это потом, а пока вот так. Пока он в огненных трендах с многомиллионными просмотрами.

Итак, Камчатка. И Дудь на ней.

За что сразу респект Юрию? За то, что после его фильма, которому неделя от роду, увеличился интерес к Камчатке – люди решили туда ехать. И это правильно. Я, собственно, сам давно хочу. Но билеты, билеты…

Изменит ли это отношение власти к региону? Снизит ли стоимость логистики? Вряд ли. И тут есть как субъективные, так и объективные факторы.

Главная же проблема Дудя вот в чём, а я о нём: Юрий всегда исполняет очень простой приём, когда тычет под нос, казалось бы, очевидное. Вроде: «Почему Камчатка не стала второй Исландией?». И все сразу: да почему?!

Да хотя бы потому, что Камчатка – не отдельная страна. Вообще, когда нам затирают извечное «почему мы не живём, как в Швейцарии или Новой Зеландии», хочется послать демагогов туда, куда обычно посылают в эфирах Дудя. Ведь все эти разговоры из серии «в Норвегии нефть, и живут же, а мы?» – это для скудоумных. Потому что никогда ни при каких обстоятельствах мы не станем жить, как в Швейцарии или Норвегии. Ибо мы другие. Во всём другие. И географически, и тактически, и ментально, и… список можно продолжать долго. Да, мы банально, как писал Бердяев, ушиблены ширью, и страна наша лежит в холоде.

Однако для дураков логика Дудя работает. «Я был в Норвегии – там так хорошо, а у нас…» Ну, сколько можно? Вы, правда, не понимаете, что нельзя сделать, вспоминая тезис Зиновьева, комара слоном только на основании того, что у него есть хобот?

Но Дудь – и тем он мне омерзителен – не слишком заморачивается с доказательной базой. Меня это всегда поражало, кстати. В фильме о Колыме он задвигал истины даже не второй, а тринадцатой свежести (понимаю, что его паства не читали ни Шаламова, ни Солженицына). В ролике о Беслане просто откровенно лгал и компилировал факты (паства не станет проверять). В видео о Кремниевой долине тупо налажал и был деклассирован Дуровым (паства раскисла).

Что ни выстрел, то мимо. Но ведь верят.

В кино о Камчатке всё сделано ещё проще. Весь этот эпос снят ради одной, собственно, мысли: а если бы денюжки, отправленные на Крым после воссоединения, пошли бы на Камчатку, то…?

Это омерзительно, на самом деле. То, как поступает Дудь.

Во-первых, потому что он в очередной раз прикрывается проблемами людей и региона, дабы пропихнуть подленькую абстракцию, вброшенную давно: «Ваши деньги, граждане, пошли на Крым, угу…» Этот бред транслируют как враги сертифицированные, так и враги скрытые (вроде чиновников). Во-вторых, сам тезис неверен, потому что есть Крым, нет Крыма – всё на Камчатке оставалось бы примерно так же.

Что-то бы могло измениться лишь при советской власти – «уравниловка» (я сейчас намеренно упрощаю), дешёвые цена на авиаперелёты, жёсткий контроль и прочее – но именно это время Дудю столь отвратительно. Знаю, к слову, о чём говорю, ведь мои родичи (отец, бабушка, дед, дядя, тётя) долгое время жили на Камчатке.

Дудь вообще говорит какие-то совершенно заскорузлые или откровенно идиотские вещи, но с таким видом, будто дошёл до этого только что своим умом. Как в американских мультиках, когда над башкой лампочка загорается. Однако в определённый момент я действительно понял, что так оно и есть, на самом деле. Дудь реально изобретает свой личный велосипед. Потому что банально сер и необразован. А вместе с ним открывают свои америки и его зрители – такие же серые и необразованные во многой своей части.

Вот в чём фокус. И вот в чём ужас, понимаете? Мы имеем дело с огромным количеством необразованных идиотов, которые переоткрывают в старших классах то, что приличные люди изучили в младших. Более того, они впаривают нам свои открытия как откровения. И вот эта проблема – глупость, компенсируемая наглостью – куда опаснее, чем большинство доселе известных нам бед.