23.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, экстремизм
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Дудь попал под суд за систематическую порчу «неокрепших умов»

Зюзинский районный суд Москвы начал сегодня рассматривать дело блогера Юрия Дудя, который обвиняется в...

Зюзинский районный суд Москвы начал сегодня рассматривать дело блогера Юрия Дудя, который обвиняется в пропаганде наркотиков.

Дудь лично прибыл в суд, который сегодня ограничился тем, что назначил психолого-лингвистическую экспертизу.

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Блогер отказался комментировать журналистам ход процесса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Элементы пропаганды наркотиков прокуратура усмотрела в интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.



Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, чтобы те осуществили проверку скандальных интервью, набравших миллионы просмотров.

Сенатор считает, что журналист подает информацию о запрещенных веществах в позитивном ключе, что может негативно сказаться на неокрепших умах подростков, которые и являются его основной аудиторией.

В частности, Моргеештерн рассказал Дудю, что наркотики помогли ему обрести некое духовное развитие. В итоге с ним случился «передоз», рэпер был госпитализирован с сердечным приступом.

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