Дудь попал под суд за систематическую порчу «неокрепших умов»

23.07.2021, Москва, Елена Острякова

Зюзинский районный суд Москвы начал сегодня рассматривать дело блогера Юрия Дудя, который обвиняется в пропаганде наркотиков.

Дудь лично прибыл в суд, который сегодня ограничился тем, что назначил психолого-лингвистическую экспертизу.

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Блогер отказался комментировать журналистам ход процесса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Элементы пропаганды наркотиков прокуратура усмотрела в интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, чтобы те осуществили проверку скандальных интервью, набравших миллионы просмотров.

Сенатор считает, что журналист подает информацию о запрещенных веществах в позитивном ключе, что может негативно сказаться на неокрепших умах подростков, которые и являются его основной аудиторией.

В частности, Моргеештерн рассказал Дудю, что наркотики помогли ему обрести некое духовное развитие. В итоге с ним случился «передоз», рэпер был госпитализирован с сердечным приступом.