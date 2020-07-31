Дуда и глава МИД должны лично восстановить памятник Рокоссовскому – польский общественник

31.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Польши Анджей Дуда и министр иностранных дел Яцек Чапутович должны сброситься на восстановление памятника советскому маршалу Константину Рокоссовскому, повреждённому вандалами в городе Легница.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель польской общественной организации «Содружество Kursk» Ежи Тыц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что случилось недавно с памятником Маршалу Рокоссовскому, конечно, это очередной акт хамства и вандализма, который совершён, к сожалению, моими земляками.

Конкретно в этом случае я думаю, что причастны обычные воры, которые хотели порезать памятник на кусочки и продать как цветной металл. Но причина всего этого другая, причина этого – позиция существующих властей и президента Польши, но не только существующих, предыдущая власть так же вела себя. Они виновны в том, что случилось с памятником, Маршалу Рокоссовскому», – заявил Тыц.

По его словам, польские политики уже воспитали свой народ так, что никому нет дела до советских памятников.

«Потому что они довели антироссийскую риторику до такой степени, что люди уже ничего не боясь лезут на кладбище, снимают большой памятник и режут, чтобы продать. Потому что они знают, что их не будут искать. А даже если их найдёт и поймает полиция, то прокурор, скорее всего, не вынесет обвинение, а даже если найдётся один справедливый прокурор, который вынесет обвинение, то всё равно суды таких людей оправдывают», – рассказал польский общественник.

«Я предлагаю нашему президенту и министру иностранных дел сброситься и на эти деньги либо отремонтировать, либо заказать новый памятник, либо починить этот. Это вы причастны, и на ваши деньги это должно быть построено, вот такое мое мнение», – добавил Ежи Тыц.