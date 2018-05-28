Политнавигатор - Новости России и Украины
28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Мнение, Политика, Россия, Украина

Дуда назвал Россию “самой большой угрозой глобальному миру”


Президент Польши Анджей Дуда считает Российскую Федерацию самой серьезной угрозой глобальному миру, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в ходе последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, сообщает Польское радио.

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В частности, Дуда призвал страны-участницы НАТО стремиться к укреплению связей и отметил, что для США лучшей инвестицией является стабильность и безопасность в Европе.

«Для всех нас важно развитие политики безопасности и оборонного сотрудничества в Евросоюзе, а также развитие сотрудничества ЕС с США. Укрепление обороноспособности европейских стран расширяет возможности всего Североатлантического альянса, в том числе США», — подчеркнул Дуда.

Кроме того, по мнению Дуды, Россия является самой серьезной угрозой безопасности Европы и мира.

«Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают реальные намерения России. События последних дней доказали, что Кремль позволяет себе совершать покушения с использованием химического оружия на территории стран НАТО и вмешиваться в демократические процессы», — уверяет Дуда.

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