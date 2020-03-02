Дуда плевал на просьбу Зеленского восстановить памятник боевикам УПА

02.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская делегация, отправившаяся специально в Польшу, чтобы склонить голову перед могилой разгромленных красноармейцами бандеровцев на горе Монастырь, наткнулась на разбитую могильную плиту, которую никто и не думал восстанавливать.

Об этом сообщает «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«75 лет назад, 2-3 марта 1945 года, в Подкарпатском воеводстве Польши в тяжелом бою с внутренними войсками НКВД погибли более 60 воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Они похоронены на горе Монастырь. 1 марта украинцы из Украины и Польши почтили память погибших. Однако до сих пор польские власти не восстановили надгробную плиту, которая уничтожена вандалами. Осквернение могилы обнаружили в январе этого года», – сообщает ресурс.

При этом отмечается, что 27 января президент Украины Владимир Зеленский в личной беседе с польским коллегой Анджеем Дудой замолвил за плиту словечко во время чествования 75-й годовщины освобождения концлагеря «Освенцим».

«Украинский президент Владимир Зеленский напомнил польскому главе государства Анджею Дуде, что Украина в 2019 году разблокировала мораторий на поисковые работы, и «следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинского могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту».

Однако на это польский президент промолчал. Хотя памятник на горе Монастырь установлен законно, с разрешения польского правительства», – сокрушаются в статье.

Ответа от польской власти на сегодняшний день нет.

«Скептически отношусь, потому что который раз обещают. Украина открыта к сотрудничеству, а здесь вандалы уничтожили могилы. Только на этих территориях Перемышльщины около 10 могил разрушены», – цитирует «Радио Свобода» Марию Туцкую, председателя перемишльского отдела Объединения Украинской Польши.

Информация о сожженных вышитых полотенцах, которые 3 ноября 2019 года прицепили на деревья вокруг могилы, и разбитую надгробную плиту появилась во время рождественских праздников в январе. Местный житель увидел остатки плиты в колодце.

Когда польские и украинские активисты приехали на место, то остатки плит уже были извлечены из ямы. Кто это сделал, неизвестно. Они убрали территорию и положили части плиты на могилу.

«Досадно, что мы видим то, что видим. Была таки надежда, что, возможно, таблицу восстановили. Потому что о том, что украинцы приедут почтить погибших, мы сообщили польским властям. Возможно, 2-3 марта установят таблицу – и тогда можно будет говорить о перезагрузке украинско-польских отношений. Сегодня этого нет», – отметил во время чествования даты секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам памяти участников жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета.