Дуда получил отповедь от России за свою русофобскую речь

Елена Острякова.  
05.03.2025 08:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Польша, Россия, Русофобия


Президент Польши Анджей Дуда выступил с антироссийским заявлением на Генеральной ассамблее ООН.

Это последнее выступление Дуды в ООН, в этом году он уходит с поста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Польши Анджей Дуда выступил с антироссийским заявлением на Генеральной ассамблее ООН. Это последнее...

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Польский президент обвинил «возрождающийся российский империализм» в «разрушении общечеловеческих ценностей», гибридных атаках и диверсиях. Он считает, что угрозу суверенитету, исходящую от России, понимают только страны Восточной Европы.

«Я надеюсь, что процесс пробуждения от геополитического сна, каким бы болезненным он ни был, будет быстрым, и Европа возьмет на себя большую ответственность за свою безопасность в сотрудничестве с проверенными союзниками. Выбора нет. Граждане это понимают. Пришло время лидерам государств последовать их примеру», – сказал Дуда.

Он призвал создать «реальную силу для сдерживания агрессии».

Первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский обвинил Дуду в  «навешивании ярлыков» на Россию. Он назвал это проявлением неуважения к ООН.

 «Антироссийская позиция – это единственное, на чем Польша сосредоточилась за последние 20 лет. Я проработал в Польше больше трех лет и был поражен тем, насколько дружелюбно относились к русским обычные поляки. Кажется, что только польская элита охвачена ужасной русофобией. Нам часто пишут из Польши, извиняясь за позицию своего руководства», – сказал Полянский.

Дуда предстанет перед польским судом по обвинению своих граждан, как только закончится срок его президентских полномочий. Об этом сообщил местный Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

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