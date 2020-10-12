12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина
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Дуда помахал перед Украиной большой антирусской «морковкой»


В 2022 году, когда Польша будет председательствовать в ОБСЕ, Варшава начнёт активно поддерживать политику Киева в вопросах возвращения в состав Украины Крыма и Донбасса.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в ходе брифинга в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я верю, что нам удастся реализовать наилучшие отношения во всех возможных аспектах. В политическом аспекте будем стоять возле Украины и поддерживать её.

В 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ, а там также, уверяю вас, украинские вопросы. Вопросы суверенитета Украины и вопросы украинских границ будут рассматриваться. Мы будем про это помнить, и Украина может рассчитывать на польскую поддержку», – сказал Дуда.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поддержал давнюю мечту Польши о создании в Восточной Европе антироссийского союза «Триморье».


«Кроме этого, мы обговорили инициативу «Трёх морей», а главное – предметную заинтересованность Украины присоединиться к этой важной для нас инициативе. Я рассчитываю на поддержку пана Дуды как одного из инициаторов такой важной платформы диалога», – сказал украинский президент.

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