Дуда пообещал не забирать Львов у Украины

15.07.2020, Москва, Михаил Рябов

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не рассматривает возможность возвращения Львова и других утраченных восточных территорий.

Об этом Дуда сказал во время телефонного розыгрыша пранкером Алексеем «Лексусом» Столяровым, который позвонил польскому президенту под видом генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы поздравить его с переизбранием на новый срок.

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В ответ на замечание лже-Гутерриша об успешной войне против советских памятников в Польше, Дуда обвинил Москву в оккупации польских земель во время Второй мировой. Однако предложение забрать потерянные восточные территории у Украины отверг.

«В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины. И на этом все. Подобных политических дискуссий в Польше просто нет! Мы об этом вообще не говорим! Политических сил в Польше с подобными предложениями нет», – несколько раз заверил Дуда.

При этом он признал, что в соседней Украине сложная ситуация с коронавирусом, и это является одним из источников распространения инфекции на территорию Польши.