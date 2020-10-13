Дуда пообещал вспомнить об Украине на саммите глав государств «Триморья»

13.10.2020, Одесса, Юрий Коваленко

Президент Польши Анджей Дуда назвал Украину «этой частью Европы» и выразил надежду, что в будущем Киев получит выгоду от сотрудничества с «Инициативой трёх морей».

Об этом польский лидер заявил в ходе совместного с украинским коллегой бизнес-форума в Одессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша есть и остаётся адвокатом дел в этой части Европы. Мы поддерживаем мгногостороннюю интеграцию, и лучшим примером этого является наша «Инициатива трёх морей», хоть и на этом этапе в этом формате могут брать участие лишь страны-члены ЕС, однако цель этой инициативы уходит далеко за пределы этого региона. Я рассчитываю на то, что Украина также сможет воспользоваться теми возможностями, которые открывает «Инициатива трёх морей».

Примером такого проекта является построение транспортного пути «Via Carpatia». Я пообещал пану президенту (Зеленскому – ред.), во время саммита глав государств «трёх морей» (в Эстонии – ред.) я расскажу о видении Украины и обсужу с ними перспективы сотрудничества с Украиной, с той целью, чтобы сделать это сотрудничество реальным в кратчайшие сроки.

Я надеюсь, это будет способствовать приближению Украины к ЕС и более тесную интеграцию в нашей части европейского континента», – заявил Дуда.

Отметим, что «Триморье» – это своеобразная опора США в Евросоюзе, объединяющее 12 государств: Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, страны Прибалтики, а также Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию.

Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Официальной целью объединения является «налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены».

Концепция «Инициативы трёх морей» исходит из идеи «межморья», выдвинутой после Первой мировой войны польским диктатором Юзефом Пилсудским, похороны которого удостоил своим присутствием лично Адольф Гитлер.

Антироссийский альянс в Центральной и Восточной Европе продвигался Пилсудским как восстановлении Речи Посполитой для усиления могущества Польши, так как Варшава занимала в нём ключевую роль, а, к примеру, западноукраинские земли подпадали под колониальную зависимость.

Примечательно, что президент Польши Анжей Дуда ещё перед инаугурацией озвучил приверженность данной идее, которую многие эксперты называют воплощением столетней польской мечты о лидерстве и об особой роли на европейском континенте.