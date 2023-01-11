Дуда пообещал Зеленскому танки Leopard для защиты Львова от удара из Белоруссии

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом во Львов, где первым делом возложил цветы на могилы погибших украинских боевиков на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

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Однако главной целью, похоже, стало проведение совещания об укреплении северных границ и безопасности Ровенской АЭС.

Зеленский выслушал доклады о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе с Белоруссией – ранее в прессе выдвигались версии, что армия России может совершить бросок на Западную Украину и перерезать поставки вооружений НАТО.

«Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там (со стороны Белоруссии – ред.) не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях. Нравственное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников», – цитируют президента в описании краткого сюжета, опубликованного на канале офиса.

Украинские СМИ предполагают, что координационное совещание проводится на фоне российско-белорусских учений. Сообщается о намерении совершить «марш в назначенный район».

«Куда именно – не сообщают», – с тревогой комментируют укроСМИ.

Позже без каких-либо анонсов канцелярия президента Польши опубликовала кадры встречи Зеленского во Львове с Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседа. Утверждается, что стороны подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника. Дуда также анонсировал передачу Украине 14 немецких танков Leopard.

Президент Литвы от лица себя и Дуды пообещал и дальше накачивать Украину оружием.

«Сегодня во Львове мы – Люблинский треугольник – еще раз подтвердили нашу непоколебимую приверженность победе над агрессором. Мы останемся едины! Литва и Польша продолжат оказывать Украине оборонную помощь», – написал на своей странице Гитанас Науседа.

Украинский президент в свою очередь разразился благодарностями.

«С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу», – цитируют Зеленского на канале офиса.