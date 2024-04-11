Дуда потребовал от стран НАТО увеличения военных расходов

Константин Серпилин.  
11.04.2024 19:19
  (Мск) , Вильнюс
Просмотров: 109
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во время следующего саммита стран-членов НАТО Польша будет лоббировать увеличение расходов на оборону ещё на 1% от ВВП.

Об этом на «саммите Триморья» в Литве заявил президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время следующего саммита стран-членов НАТО Польша будет лоббировать увеличение расходов на оборону ещё...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Недавно я написал письмо всем странам-членам НАТО, в котором я предложил повысить расходы на оборону с 2%, которые были определены в 2014 году, до 3% в нашей части Европы.

И эта позиция была встречена с очень высоким уровнем понимания. И разумеется, мы будем обсуждать её дальше, во время следующего саммита НАТО», – сказал Дуда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть