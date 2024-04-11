Дуда потребовал от стран НАТО увеличения военных расходов
11.04.2024 19:19
(Мск) , Вильнюс
Во время следующего саммита стран-членов НАТО Польша будет лоббировать увеличение расходов на оборону ещё на 1% от ВВП.
Об этом на «саммите Триморья» в Литве заявил президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Недавно я написал письмо всем странам-членам НАТО, в котором я предложил повысить расходы на оборону с 2%, которые были определены в 2014 году, до 3% в нашей части Европы.
И эта позиция была встречена с очень высоким уровнем понимания. И разумеется, мы будем обсуждать её дальше, во время следующего саммита НАТО», – сказал Дуда.
Спасибо!
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