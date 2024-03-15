Дуда признался, что Русский мир наводит ужас на поляков

Олег Кравцов.  
15.03.2024 11:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, Польша, Россия, Русофобия


Поляки прекрасно знают и помнят, что означает быть под господством России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая в штаб-квартире НАТО перед журналистами, заявил польский президент Анджей Дуда.

Поляки прекрасно знают и помнят, что означает быть под господством России. Об этом, передает...

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«Мы были несколько раз оккупированы Россией в разных ее формах: царской Россией, Советской Россией. Мы знаем, что значит находиться под господством России. Термин «русский мир» вызывает у нас страх, и никто не хочет, чтобы эти иностранные тенденции, которые нам не подходят, противоречат принципам нашей культуры и несут нам чужие тенденции, стали господствующими тенденциями в нашей стране», – сказал польский лидер.

Он пообещал, что его страна будет защищаться от России и порадовался, что Польша является частью НАТО.

«Поэтому сегодня мы тратим на оборону более 4 процентов нашего ВВП. Мы очень динамично модернизируем польскую армию и будем продолжать это делать. Помимо прочего, я говорил об этом и в США, потому что мы в последнее время делаем там очень крупные военные закупки», – добавил Дуда.

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