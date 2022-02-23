Дуда: Путин хочет перессорить страны НАТО и ЕС

23.02.2022  18:10 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Польша, Провокации, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Страны ЕС и НАТО должны сказать «стоп» неоимпериальной политике России.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС и НАТО должны сказать «стоп» неоимпериальной политике России. Об этом на пресс-конференции...

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«На наших глазах уничтожается система архитектуры безопасности Европы, которая последние десятилетия гарантировала покой. Это время серьёзного теста для европейской солидарности и для единства ЕС и НАТО. Мы не можем допустить того, что вследствие внешнего давления и игр можно было увидеть слабость и разницу между государствами-членами», – переживал он.

«Основная цель президента Путина показать слабость ЕС и НАТО – этих великих союзов, которые сегодня являются мировыми символами стабильности и безопасности. В это сложное время мы должны показать единство, преодолеть все разногласия, должны сказать чёткое «стоп» неоимпериальной политике России.

Напомню, борьба идёт не только за суверенитет Украины, но, в первую очередь, за новую архитектуру безопасности в мире», – вещал польский президент.

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