Дуда рассказал о прощании с Зеленским «как в последний раз»

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В начале спецоперации западные лидеры не верили в будущее Украины и, встречаясь с президентом Владимиром Зеленским, думали, что делают это в последний раз.

Об этом в интервью телеканалу 1+1 заявил президент Польши Анджей Дуда, который рассказал о своем посещении Киева за день до начала СВО.

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«Мы поехали в Киев 23 февраля с президентом [Литвы] Гитаусом Науседой именно для того, чтобы показать, что мы поддерживаем Украину и что мы поддерживаем президента Владимира Зеленского. Да, признаюсь, была мысль, что я вижу его, возможно, в последний раз», – сказал польский президент.

«Да, был момент, когда мы прощались и меня пробрало до мурашек, когда он сам, кстати, сказал, что это может быть наша последняя встреча. Наверное, потому мы так тепло встретились», – заявил Дуда.