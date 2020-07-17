Дуда с конфедератами хотят забрать Галичину – львовский экономист

17.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Для победы на президентских выборах в Польше Анджею Дуде потребовалась поддержка партии «Конфедерация», которая выступает за расчленение Украины и присоединение к Польше территорий Галиции.

Об этом в эфире «NTA» заявил львовский экономист Юрий Туранский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На президентский выборах в Польше немного более половины проголосовали за Анджея Дуду. Для Украины судьбоносно, что за несколько дней у Анджея Дуды состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Но тревожным для Украины является момент, что как никогда большой процент на выборах набрала радикальная партия «Конфедерация», они набрали 6,8%.

Перед вторым туром президентских выборов для того, чтобы Дуде набрать больше голосов, происходили переговоры между представителями и электоральными симпатягами «Конфедерации» и Дудой, там звучали такие слова про Украину как Малопольша», – тревожится Туранский.

«Поэтому нам нужно выстраивать чёткую дипломатическую линию отношений с Польшей и, собственно, отстаивать свою линию. Даже если это не является партией большинства, и она не является выразителем воли в Польше, но она влияет на мнение людей.

Очень важно для Украины со своими соседями выставлять флажки, за которые нельзя заходить», – переживает львовский экономист.