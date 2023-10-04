Украина внесла в список «международных спонсоров войны» крупнейшие китайские нефтегазовые компании.

Речь идет о CNOOC, Sinopec и CNPC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Список «спонсоров войны» составило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины. А причина внесения в него китайских компаний – их сотрудничество с Россией.

«На Украине очень любят фиксировать свои достижения – самый большой веник, самый большой бутерброд с салом, самый большой трезуб в поле из скошенной травы.

Впору вписывать новые достижение – самый большой плевок в свой колодец, спиливание самой толстой ветки, на которую собирались сесть.

Это о последних действиях сумасшедшей киевской администрации, которая включила в перечень так называемых «международных спонсоров войны» три крупнейшие китайские нефтегазовые компании, сотрудничающие с Россией – China National Petroleum Corporation, Sinopec Group и CNOOC Group, занимающиеся инвестициями в российские добывающие отрасли и активно закупающие в России углеводороды.

А если китайцы плюнут в ответ? Украина утонет. Когда Бог хочет наказать, он лишает ума. Киеву уже ничто не поможет, не нужно им мешать», – прокомментировал решение НАЗК кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак.