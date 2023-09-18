Дудчак разъяснил угрозу Польши заблокировать вступление Украины в ЕС

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Если вопрос с экспортом украинского зерна не будет решен, Польша заблокирует вступление Украины в Евросоюз.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Телуса, для Польши невыгодно, чтобы Украина имела свободный доступ на европейские рынки зерна, потому его нужно ограничить:

«Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в ЕС. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить навязанные условия. И мы должны поставить условия для Украины».

Украина же в ответ на запрет ввоза своей сельхозпродукции в Польшу пригрозила остановить экспорт польских яблок на свою территорию, а также пригрозила подать в суд.

Нынешняя риторика польской власти может быть всего лишь заигрыванием с электоратом со стороны правящей партии накануне выборов, считает кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

«То, что поляки грозят не пустить Украину в Европейский союз, ну так у Украины и не было шансов на вступления в ЕС. После этого шансы не сильно изменятся – от нуля можно отсчитывать отрицательные величины, но какой в этом смысл? Просто напоминание о том, то теперь официально Польша может не поддерживать евроинтеграционные стремления Украины. Хотя, посмотрим, что произойдет с позицией польского руководства после выборов, как они будут комментировать свои цели и задачи в отношении украинского зерна. Возможно, они не будут столь категоричны в позиции по отношению к экспорту из Украины. Сейчас у них свои политические задачи и они их успешно решают, благодаря Украине. Правящая партия пытается на этом заработать себе очки», – сказал Дудчак в комментарии «ПолитНавигатору».