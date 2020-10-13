Дуде предложили пройтись по Крещатику с портретом Бандеры

13.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Президенту Польши Анджею Дуде следовало бы продлить свой рабочий визит на Украину, чтобы своими глазами увидеть шествие в честь УПА, боевики которой массово вырезали поляков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По визиту Дуды. Он (президент Украины Владимир Зеленский – ред.) привез с собой главу института национальной памяти. То есть одна из главных тем визита Дуды на Украину – это историческая тема, они там вспомнили все сложные моменты в отношениях. Слушайте, а почему он 13 числа уезжает?

Надо ему посоветовать: на денек задержись, побудь в Киеве, пообщайся с теми людьми, которые выйдут с портретами Бандеры на центральные площади и улицы Киева, можешь пройтись вместе с ними. Раз уж по требованию Зеленского восстанавливают памятник бандеровцам, там погибшим в Польше. Ну так давайте дальше продолжайте, выйдите, расцелуйте этих бандеровцев, пройдите по проспекту Бандеры, за одно скажете, что бандеровцев на Украине нет.

А он чего-то 13-го уезжает, всего-то день – и он увидит всё своими глазами, и не будет рассказывать в Польше, как всё замечательно, все спорные исторические моменты они решили между Украиной», – заявил политолог.

«В этом заявлении по поводу школ – они подписали по поводу школ национальных меньшинств – польской на Украине и украинской, соответственно, в Польше. А Зеленский не в курсе того закона, который он подписал и ввел в действие, он не знает, что своим росчерком пера запретил и польские школы, пусть через 2-3 года? Но согласно этому закону, он их запретил, все, собственно говоря, национальные школы на Украине.

Теперь подписывает, получается, незаконные соглашения с Дудой о наличии неких школ. Вот вам раздвоение сознания. Я понимаю, что он не читает ни законов, которые он подписывает, ни этих заявлений совместных и так далее, но кто-то же может ему объяснить, что одно противоречит другому?» – добавил Корнилов.