Украинский Кабмин уволил госсекретаря и всех заместителей обороны Украины, которых у главы ведомства аж шесть человек. Наиболее интересна среди всей этой плеяды фигура Анны Маляр – профессиональной юристки, далекой от военных дел. В офисе теперь уже экс-министра Алексея Резникова она выполняла роль говорящей головы, рапортуя с экранов «едыного марафона» о ежедневных «перемогах ВСУ». На одной из таких пропагандистских обманок Маляр и погорела, подставив президента Зеленского.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал политолог Юрий Дудкин, член движения «Другая Украина», вынужденный покинуть Киев из-за репрессий СБУ после начала СВО.

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«Кабмин официально подтвердил увольнение заместителя министра обороны Анны Маляр. Она – абсолютный человек господина Резникова, который ее когда-то пригрел в своем адвокатском бюро. Став министром, Резников тут же пригрел у себя абсолютно некомпетентную, неквалифицированную Анечку Маляр, которая занимала пост, ей несвойственный. Ну, там и работы было не так уж много – она занимала должность замминистра обороны по общественным связям – это своего рода пресс-секретарь министра, находящийся на генеральской должности и получающий колоссальную зарплату», – отметил он.

«Что же послужило причиной увольнения Маляр? Дело в том, что на днях она в победном тоне заявила, что ВСУ заняли Андреевку – маленький «серенький» плацдарм, именно «серенький», находящийся в «серой зоне», который никак не влияет на ход боевых действий на фронте. Но эту тему моментально подхватил в своем интервью недопрезидент господин Зеленский, в одном из интервью для иностранного информационного агентства. И потом, как выяснилось после интервью, разгорелся скандал, потому что Андреевка была тут же отбита российскими войсками, и это никак не повлияло на ход фронтовых событий. А господин Зеленский вместе с госпожой Маляр и по ее инициативе оказался треплом. Безусловно, были даны оценки действиям такого замминистра, и Анечку Маляр, которая на регулярной основе осуществляла пропагандистские провокационные вбросы в СМИ, пропагандируя «успехи» ВСУ на фронтах, вызывала огромное недоумение не только в мировых СМИ, но и в том числе, у украинской власти», – заключил Дудкин.