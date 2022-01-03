Дуэт «Кролики» предупредил Зеленского про короткий путь «от шашлыков до позорища

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Новости Украины

Украина – страна не только двойных, но и четверных стандартов, где одно неправильное слово тут же превращает «победу» в «предательство».

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил известный украинский артист, участник юмористического дуэта «Кролики» Владимир Моисеенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Моисеенко напомнил, как быстро восхвалявший президента киевский журналист Дмитрий Гордон стал его ненавистником, равно как и телеведущий Савик Шустер, который еще недавно вместе с Зеленским жарил шашлыки, теперь ведет оппозиционные программы.

«У нас же, видите, как все просто получается, в свете последних событий – какое маленькое расстояние между дружескими шашлыками и до позорища? Два слова не туда сказал. И уже не друзья по шашлыкам, а уже позорище чистое», – напомнил Моисеенко.

«Уже он [Гордон] не знает, кто такой Зеленский, «Зеленский умер», Шустер в шоке, вообще не знает, как дальше вести программу свою», – в свою очередь добавил второй участник дуэта Владимир Данилец.

«В общем, проблемы такие – пока говоришь правильно, ты молодец. Как только ты слово в сторону – и все. Так что вот они, наши нормальные реалии. Не двойные, а я не знаю, тройные, четверные какие-то стандарты, – подчеркнул Моисеенко.