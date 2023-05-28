Дугин: Галлюцинации элит не разделяются не то чтобы всем миром, а даже собственным обществом

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Руководство США в условиях жёсткой цензуры создаёт в СМИ картинку «международной изоляции России», однако в тезисы антироссийского мейнстрима не верит даже собственное общество.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил политолог Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад считает, что он нас изолировал, потому что значительное количество мировых элит действительно находятся под прямой гегемонией Запада. И на уровне элит, уровне их подчинённости Вашингтону, действительно можно увидеть строгую дисциплину. Сказали изолировать Россию – они изолировали. А вот на уровне некоторых важнейших игроков, таких, как Китай, Индия, ряд арабских, африканских, латиноамериканских стран, существует совершенно другая точка зрения. Теперь на уровне обществ, народов – тут для них ещё хуже. Потому что эти элиты, которые сейчас претендуют на глобальное доминирование, они даже в США легитимностью не обладают. Как в США – половина за Трампа, а половина за Байдена. То есть, они говорят даже не от лица Америки, а от лица половины Америки. А если убрать ещё и левых демократов, так от лица одной четверти Америки. И вот эта четверть Америки, представляющая собой глобалистскую элиту с довольно разветвлённой системой в других элитах, они нас изолировали», – сказал Дугин.

Он подчеркнул, что западные СМИ работают в условиях жёсткой цензуры.

«Сейчас эти глобальные элиты, находясь в существенно ослабевшей позиции в своих обществах, ещё более радикализируют подконтрольные им СМИ – идёт гипноз по сетям, гуглу. Они используют не только традиционные формы информационного воздействия, но и новые платформы, и становятся сё более и более тоталитарными. Элиты пытаются создать образ, что они нас изолировали, свою легитимность сохранили, и продолжают управлять миром. И всё больше и больше эта галлюцинация не разделяется не то чтобы всем миром, а даже их собственным обществом. Но давить они будут и дальше. Это война. Но не только их с нами, а их, и их же собственными обществами», – подытожил политолог.