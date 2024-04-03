Дугин: Людям культуры придётся определиться, с кем они – с народом или нет

Люди культуры должны ответить на главный вопрос, что находится по российскую сторону линии боевого соприкосновения, территория мира или территория тыла? От этого зависит, как общество будет реагировать на вызов, отдавая все для фронта и для победы, либо пережидая, «когда же это все закончится», даже если это закончится потерей страны.

Об этом на пленарной сессии Московского экономического форума «Культура и пропаганда: новая реальность – новые люди» заявил философ, политолог и социолог Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, сейчас страна в войне, и в нашей стране существует линия фронта, линия боевого соприкосновения, и это территория войны. А вот что за вторая территория? Понятно, когда мы удаляемся от фронта в какой-то момент действительно перестают взрываться ракеты. Хотя уже непонятно, где она проходит: и «Крокус», и атака на «Алабугу» в Татарстане… где линия фронта заканчивается – уже трудно сказать. Самое главное, что есть сейчас принципиальный вопрос: там, где сейчас, заканчивается линия фронта, начинается что, территория мира, или что-то иное? Что-то иное – это территория тыла? И за этим пределом выбор, который сейчас делает наше общество, наша власть», – подчеркнул Дугин.

Если интерпретировать территорию, удалённую от фронта, как территорию мира, тогда здесь будет культура мира. Если, как территорию тыла, тогда здесь будет культура победы, культура войны.

«Этот выбор делается сейчас. Мы ждём от власти того, что она нам скажет – всё, культура мира закончилась, и многие признаки подсказывают, что так власть и говорит, что всё, культура мира закончилась, начинается культура тыла. Но нам кажется, что власть чего-то не договаривает. Ну да, там погибли люди, это страшно, конечно. Но есть мирная жизнь. И на самом деле, власть почему-то не даёт последнего знака, последнего кивка в том, что уже нет территории мира, нет культуры мира. А есть культура тыла. И надо всю нашу культуру перестраивать. Почему власть колеблется? Потому что она сама зависит от этих органических интеллектуалов, от деятелей культуры. Не надо ждать от власти, пока она окончательно введёт здесь жёсткие законы тыла и заставит деятелей культуры соблюдать эти правила. Деятели культуры должны осознать, что то, что они ждут от власти, власть ждёт от них. Всё происходит в нашем сознании. Поэтому сейчас задача осуществить этот исторический пакт с нашим народом, с нашим президентом, с нашей историей, с нашей идентичностью – и вступить в войну, где бы мы ни находились. И превратить, тем самым, превратить наше общество в территорию тыла», – считает философ.

Он подчеркнул, что у культуры военного времени есть только одна цель – это победа любой ценой.

«Это всё для победы, все жертвы, все возможности, всё время, все наши усилия. Я думаю, что мы стоим сейчас на пороге важнейшего перехода, который осуществляется в нашем сознании – мы сами выбираем, мы кто, торгаши или герои? При этом, на самом деле, герой может быть человеком, который занимается бизнесом, торговлей, который может быть довольно тихим обывателем. Но он понимает, что такое война и что такое героизм, и переходит на эту сторону. И также торгашом может быть военный, то есть не всякий военный заведомо герой, что тоже очень важно», – указал Дугин.

По его словам, этот выбор гораздо более глубокий, но он происходит именно сейчас: либо ты с народом, с президентом, с государством, с войной, с нашей линией фронта, либо это не твоя война и ты принадлежишь миру.

«И тогда, вот, история с Пугачёвой, Галкиным, с релокантами или с внутренними «ждунами», которые сидят между нами и думают, «когда же это кошмар закончится», чтобы вернуться к предшествующему. Никогда! СВО началась, но никогда не закончится, лучше так считать. Потому что либо победа, а это будет новое государство, новое общество, новая Россия, новая культура, а в противоположном случае – ничего. Потому что на проигрыш у нас нет никакого права. Мы находимся в очень жёсткой ситуации, и люди культуры как раз являются главным решающим элементом этой фундаментальной экзистенциальной проблемы», – подытожил Дугин.

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаша Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.