Дугин: Мы своими руками создали украинский терроризм

Украина как независимое государство должна прекратить свое существование, поскольку она всегда будет представлять собой террористическую угрозу для России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил философ-геополитик Александр Дугин, чья дочь Дарья погибла в результате украинского теракта.

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«Сама украинская идея — то есть Украина как идея отдельного, независимого государства — это и есть террористическая идея. Это не украинское государство было хорошим, а потом превратилось в террористическое. Украинская идея имеет свойство только в ненависти к русским, к великороссам. У Польши, например, неприязнь к нам имеет исторические корни — когда-то поляки были независимым от нас государством, подчас даже более успешным — в Кремле в Смутное время, как мы знаем, сидел польский гарнизон. А с украинцами у нас такой истории отношений нет. Просто потому, что украинцы — часть нас самих. И вот в части нашего народа возникла идея терроризма. Хотя мы и так братья, мы живем в одном государстве, мы, собственно говоря, и отвоевывали у тех же поляков, у австрийцев, у турок эти земли. И этот народ — братский — мы его освобождали. Он жил там же, где жил, только свободно, без господ, потому что брат брата не может из рабства выкупить», – сказал Дугин в интервью «Известиям».

Он добавляет, что «террористическим государством Украина стала еще до своего появления».

«Сама украинская идея есть чистый терроризм, воплощение ненависти, расизма, необоснованной вражды к своим братьям, пересмотр всех исторических эпизодов, создание абсолютно ложной, выдуманной, чудовищной, агрессивной, мифологической истории. Появление украинского государства означало начало террора, и это было неизбежно. Рано или поздно киевский режим превратился бы в то террористическое образование, которым является сейчас. В 1991 году мы своими руками создали этот террористический анклав», – считает философ.

По его словам, зараза терроризма распространилась с Западной Украины на Центральную, а потом частично и на Восточную.

«То, что мы не противодействовали этому 30 лет, по сути, возлагает эту вину и на нас тоже. Нельзя сказать: «Вот они — плохие». С самого начала, когда заговорили о «незалежной Украине», — всё, в этот момент надо было вводить войска, потому что дальше будет то, что мы видим сейчас. Будут зверства, террор, насилие, геноцид тех, кого они считают своими врагами. Украинская государственность должна прекратить свое существование. Она никакой другой, кроме как террористической, быть не может. И если мы поставили в СВО задачу денацификации и демилитаризации, то мы сможем осуществить это, исключительно установив полный контроль над этой землей. Над нашей землей, где украинцы всегда жили свободно. И это их почва, это их родина. На эту родину мы не покушаемся. Мы покушаемся на террористическую идеологию, которая там воцарилась», – резюмировал Дугин.