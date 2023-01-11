Дугин назвал Пригожина и ЧВК «Вагнер» «героями победы в Соледаре»

Иван Добровольский.  
11.01.2023 22:46
  (Мск) , Соледар
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Подвиг бойцов ЧВК «Вагнера», установивших контроль над Соледаром, отметил Александр Дугин. Философ  назвал их героями этой победы.

«Вагнеровцы» показали, что на фронте важны не только сила, но и боевой дух. Причем героем философ считает не только самих бойцов, но и бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, вся идеология ЧВК «Вагнер» возводит в абсолют «чистое мужество», и, как оказалось, такая тактика вполне успешна, передает «Царьград».

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Подвиг бойцов ЧВК «Вагнера», установивших контроль над Соледаром, отметил Александр Дугин. Философ  назвал их...

«Да, “Вагнер” уникален, но ничто не мешает перенять главное — герой не звание, а призвание, образ жизни, экзистенциальная установка», — констатировал Дугин.


Нельзя забывать и про бойцов ДНР и ЛНР, добавил философ. Долгие восемь лет они защищали рубежи от врага, который, нужно отдать ему должное, сражался ожесточенно и истово. При этом Дугин призвал «не преувеличивать достигнутое». По его словам, впереди еще много боев и сосредоточиться нужно на них.


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