Дугин назвал Пригожина и ЧВК «Вагнер» «героями победы в Соледаре»

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Подвиг бойцов ЧВК «Вагнера», установивших контроль над Соледаром, отметил Александр Дугин. Философ назвал их героями этой победы.

«Вагнеровцы» показали, что на фронте важны не только сила, но и боевой дух. Причем героем философ считает не только самих бойцов, но и бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, вся идеология ЧВК «Вагнер» возводит в абсолют «чистое мужество», и, как оказалось, такая тактика вполне успешна, передает «Царьград».

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«Да, “Вагнер” уникален, но ничто не мешает перенять главное — герой не звание, а призвание, образ жизни, экзистенциальная установка», — констатировал Дугин.

Нельзя забывать и про бойцов ДНР и ЛНР, добавил философ. Долгие восемь лет они защищали рубежи от врага, который, нужно отдать ему должное, сражался ожесточенно и истово. При этом Дугин призвал «не преувеличивать достигнутое». По его словам, впереди еще много боев и сосредоточиться нужно на них.