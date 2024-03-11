Дугин объяснил, почему «Ельцин-центр» ещё не заколочен досками

Елена Острякова.  
11.03.2024 16:59
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, История, Общество, Политика, Россия


Единственным оправданием роли Бориса Ельцина в русской истории является то, что он в 2000 году назначил Владимира Путина своим преемником.

Об этом философ Александр Дугин заявил в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственным оправданием роли Бориса Ельцина в русской истории является то, что он в 2000...

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«Это аргумент – единственный. Но тогда надо все «Ельцин-центры» убрать и подождать лет 50. Не упоминать, вычеркнуть его из нашей истории. Лет через 50 величие героических подвигов Путина будет осознанно настолько масштабно, что можно будет сказать: был такой человечек, который его выдвинул», – сказал Дугин.

Он полагает, что «Ельцин-центр» до сих пор не закрыт только из-за «этической щепетильности» Путина.

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