Дугин: Освобождение Новороссии – программа минимум

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Российские власти сейчас обсуждают два определения успеха – малый и большой.

Об этом российский философ Александр Дугин заявил на форсайт-форуме «Какая победа нам нужна?», организованном мультимедийным изданием Украина.ру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минимальная победа – это освобождение Харькова, Николаева и Одессы с их областями, с Запорожьем и Херсоном. То есть мы восстанавливаем Малороссию, которая входит в состав России как мощный могучий субъект без всякой доли автономии. Мы освобождаем эти три области с двумя городами и говорим: Новороссия наша. Это программа минимум. С этого момента мы вступаем в мирные переговоры», – сказал Дугин.

Он считает, что до этого момента мирных переговоров быть не может.

С философом вступил в дискуссию главный редактор радио «Спутник» Кирилл Вышинский, который считает, что освободить нужно и Днепропетровск, который в бытность свою Екатеринославом являлся столицей Новороссии. Тему поддержал Руслан Калинчук из города Надвирны Ивано-Франковской области, который заявил, что галичане бывают разными.

Освобождение Новороссии только отложит следующий этап войны, продолжил свою мысль Дугин. По его мнению, большой успех наступит через прекращение существования независимого субъекта Украины и создание нового государства восточных славян для украинского и белорусского народов «с определенными зонами автономии и суверенитета для заслужившего это Лукашенко и нулем автономии для не заслуживших ее малороссов».