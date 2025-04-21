Дугин: Папа римский не перенёс визит Вэнса

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Смерть папы римского на Пасху одновременно с происходящей в США «консервативной революцией» – это очень символическое событие.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Умирает он на Пасху, и умирает тогда, когда в Америке – главной митрополии Западной цивилизации, произошла консервативная революция, И вице-президент США Вэнс поехал с семьёй отмечать Пасху к Папе в Рим, как послушный католик… Вэнс символически разворачивает американскую политику от глобализма и сатанинской цивилизации в сторону христианских институтов, свойственных именно Западу, и вот его визит совпадает со смертью Папы, то есть Папа это не выдержал. Это Папа Камалы Харрис, Байдена, Папа такого уже, безусловно, уходящего глобализма. И это очень символично», – отметил Дугин.

Также он помянул добрым словом покойного.