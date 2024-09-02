Дугин предложил насмерть «жарить» коррупционеров в Сибири

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России нужно снять мораторий на смертную казнь для крупных коррупционеров в одном из своих регионов.

Об этом в интервью рутуб-каналу «Наши новости» заявил философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить все-таки об электрическом стуле, то для особо крупных краж и злодеяний, я думаю, нам бы очень… Хотя бы один — в Сибири, в одной области разрешить. Как американцы. Пойти в данном случае по западному пути. Или китайскому. Смотрите какой порядок там. Там уже подумаешь, если знаешь, что тебе завяжут глаза и расстреляют. Безнаказанность привела к судебным делам в руководстве страны… Поэтому я думаю, что электрический стул один в Сибири надо поставить, некоторых людей поджарить. Особенно крупных, когда триллионы начинают возникать», – подчеркнул Дугин.