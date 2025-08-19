Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Объединившись с Россией и освободившись от западного гипноза, Украина могла бы выиграть войну у Европы довольно быстро при условии неучастия в ней США и не задействования ядерного оружия.

Об этом философ Александр Дугин заявил в интервью информагентству БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Огромное политико-экономическая, финансовая и технологическая мощь была брошена на Украину. А Украина — это наш народ. Часть нашего народа, оказавшаяся под гипнозом. Психо-биологический эксперимент был просто произведен — внушение ложной идентичности, создание виртуальной реальности, придумывание мифологии на скорую руку нацистского толка. Украинцы это сейчас биороботы под внешним управлением. Но все равно это наш народ. Они смелые, они упрямые, упорные, они, даже когда их убивают и окружают более мощные силы, кричат «Русские не сдаются». Это часть нашего народа, которая оказалась жертвой страшного эксперимента, и поэтому они так сопротивляются», – рассуждал Дугин.

Он считает, что в Европе только польская армия способна оказать хоть какой-то отпор, а французская и итальянская армии полностью недееспособны.