Дугин призвал помнить: Израиль не поддержал Россию в трудную минуту

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Израиль – вассал США и не поддержал Россию во время СВО, несмотря на то, что одной из целей спецоперации является борьба с последователями бандеровцев, виновных в участии в Холокосте.

Об этом в своем блоге пишет политолог Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы мы не относились к евреям и мусульманам, вопрос принципиальный: Иран нам друг, союзник и брат, поддержавший Россию в трудную минуту, а Израиль нет. Он вассал США. Хотя многие в Израиле как минимум понимают Россию в смысле СВО. Не поддерживают, но и не проклинают чрезмерно. Тем не менее, именно туда бегут из России предатели и откровенные пособники нашего смертельного врага – Запада. Просто это надо помнить всем старым и новым патриотам России. Иран абсолютен, Израиль относителен, и все, кто считают иначе, не совсем чисты перед русским народом, сейчас схлестнувшимся в смертельной схватке с глобальным врагом. Глобалисты США, с которыми мы и ведем сейчас войну на Украине, полностью поддержали именно Израиль. Как и Украину. Вот это серьезно. Все остальное менее серьезно. Теперь понятнее становится и логика Сталина. Он был за Израиль, пока Израиль был за нас. Он стал против него, когда тот перешел на сторону Запада. Геополитика намного важнее этнических и религиозных симпатий и антипатий. Конечно, стоит поддерживать в Израиле тех, кто поддерживает нас. Но давайте будем честны: кто нас там по-настоящему поддерживает? Из политического руководства. И в чем эта поддержка заключается? Конкретно? С Ираном же все ясно. Нас поддерживает там Рахбар, Президент Раиси, КСИР и все консервативные силы. А они в Иране у власти, правят и отвечают за свои союзы и договоренности», – пишет Дугин.

Впрочем, поддержка Киева уже сыграла дурную шутку с израильскими элитами, считает военкор Евгений Поддубный.

«Когда Запад начал отчаянно вооружать киевский режим, мы говорили о том, что это шаг, который отразится на глобальной безопасности. Но в мире эти слова слышать не хотели. Когда Израиль, как выяснило местное издание Haaretz в 2022 году, начал тайно сотрудничать с неонацистским киевским режимом, мы с сочувствием смотрели на политическое руководство Израиля, понимая, что в попытке соответствовать западному мейнстриму можно забыть о собственных основах безопасности. Мы оказались правы. И вот в июне Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post заявил, что Израиль видит у своих границ оружие, которое Запад поставлял Украине. Самое тяжёлое за полвека (с начала войны Судного дня) военное поражение Израиля не обошлось, как видно, без этого оружия, которым Запад вооружал неонацистов на Украине, чтобы те убивали русских. Ирония судьбы такова, что евреи, которые погибли накануне, вероятно, были убиты в том числе украинским оружием. Не все, но многие», – указывает Поддубный.

В подтверждение этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин уже призвала проверить происхождение американского оружия, которое ХАМАС использовало при нападении на Израиль, и предположила, что оно могло поступить к палестинским военным с Украины и из Афганистана.

Российский политолог Павел Данилин указывает, что боевые действия в Израиле уже заставляют США распылять военную поддержку союзников и отвлекать внимание от Украины.

«Впервые главный русофоб Конгресса США выступает на стороне русских. Косвенно, конечно, но тем не менее: председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (Демократическая партия, штат Мэриленд) готовит законопроект о выделении Израилю помощи. Она будет включать ракеты для системы противоракетной обороны «Железный купол», финансирование на оборону. Сенатор призвал оказать содействие Израилю в ближайшие дни или недели», – указал Данилин.