Дугин: Путин должен ответить на атаку Кремля, иначе это капитуляция

Отсутствие ответных шагов на атаку дронов на Кремль будет означать фактическую капитуляцию.

Об этом в эфире ютуб-телеканала «Царьград ТВ» заявил философ и политолог Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это прямой удар по президенту, это демонстрация уязвимости нашей противовоздушной обороны, это фактически такое фундаментальное объявление нам войны, которую мы хотели избежать, не заметить, свести всю проблему к частной специальной военной операции. Она поэтому называется «специальная операция», как нечто отдельное, – пояснил Дугин.

– Закономерно ответить на атаку Запада по столице России, по президенту России, потому что Украины здесь нет как субъекта. Это консолидированный Запад и страны НАТО нанесли удар по президенту Российской Федерации, по Кремлю. Вот как надо это расценивать.

Какой ответ должен последовать?

Думаю, что это решать нашему главному верховному главнокомандующему. С моей точки зрения никак не замечать и не отвечать было бы однозначной капитуляцией, просто признанием того, что противник имеет право атаковать ядерную державу в самом центре и осуществлять прямые атаки на нашего президента.

Это будет означать капитуляцию.

Если не капитуляция, то спектр и регистр возможных ответов полностью зависит от нашего руководства, и если будет ответ, то он будет обоснованным, правильным, и каким бы он не был, не в моей компетенции судить.

Но то, что нам объявил Запад войну и просто осуществила атаку на нашего президента, на Кремль, на страну, на Москву, то не признать этого означает просто капитулировать, выбросить белый флаг».