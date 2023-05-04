Дугин: Путин должен ответить на атаку Кремля, иначе это капитуляция

Любовь Смирнова.  
04.05.2023 00:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 414
 
Дзен, Москва, Происшествия, Россия


Отсутствие ответных шагов на атаку дронов на Кремль будет означать фактическую капитуляцию.

Об этом в эфире ютуб-телеканала «Царьград ТВ» заявил философ и политолог Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отсутствие ответных шагов на атаку дронов на Кремль будет означать фактическую капитуляцию. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я думаю, что это прямой удар по президенту, это демонстрация уязвимости нашей противовоздушной обороны, это фактически такое фундаментальное объявление нам войны, которую мы хотели избежать, не заметить, свести всю проблему к частной специальной военной операции. Она поэтому называется «специальная операция», как нечто отдельное, – пояснил Дугин.

– Закономерно ответить на атаку Запада по столице России, по президенту России, потому что Украины здесь нет как субъекта. Это консолидированный Запад и страны НАТО нанесли удар по президенту Российской Федерации, по Кремлю. Вот как надо это расценивать.

Какой ответ должен последовать?

Думаю, что это решать нашему главному верховному главнокомандующему. С моей точки зрения никак не замечать и не отвечать было бы однозначной капитуляцией, просто признанием того, что противник имеет право атаковать ядерную державу в самом центре и осуществлять прямые атаки на нашего президента.

Это будет означать капитуляцию.

Если не капитуляция, то спектр и регистр возможных ответов полностью зависит от нашего руководства, и если будет ответ, то он будет обоснованным, правильным, и каким бы он не был, не в моей компетенции судить.

Но то, что нам объявил Запад войну и просто осуществила атаку на нашего президента, на Кремль, на страну, на Москву, то не признать этого означает просто капитулировать, выбросить белый флаг».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть