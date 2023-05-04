Дугин: Путин должен ответить на атаку Кремля, иначе это капитуляция
Отсутствие ответных шагов на атаку дронов на Кремль будет означать фактическую капитуляцию.
Об этом в эфире ютуб-телеканала «Царьград ТВ» заявил философ и политолог Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что это прямой удар по президенту, это демонстрация уязвимости нашей противовоздушной обороны, это фактически такое фундаментальное объявление нам войны, которую мы хотели избежать, не заметить, свести всю проблему к частной специальной военной операции. Она поэтому называется «специальная операция», как нечто отдельное, – пояснил Дугин.
– Закономерно ответить на атаку Запада по столице России, по президенту России, потому что Украины здесь нет как субъекта. Это консолидированный Запад и страны НАТО нанесли удар по президенту Российской Федерации, по Кремлю. Вот как надо это расценивать.
Какой ответ должен последовать?
Думаю, что это решать нашему главному верховному главнокомандующему. С моей точки зрения никак не замечать и не отвечать было бы однозначной капитуляцией, просто признанием того, что противник имеет право атаковать ядерную державу в самом центре и осуществлять прямые атаки на нашего президента.
Это будет означать капитуляцию.
Если не капитуляция, то спектр и регистр возможных ответов полностью зависит от нашего руководства, и если будет ответ, то он будет обоснованным, правильным, и каким бы он не был, не в моей компетенции судить.
Но то, что нам объявил Запад войну и просто осуществила атаку на нашего президента, на Кремль, на страну, на Москву, то не признать этого означает просто капитулировать, выбросить белый флаг».
Спасибо!
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