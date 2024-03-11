Дугин рассказал о спецоперации Запада в русском кино

Елена Острякова.  
11.03.2024 15:29
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Культура, Россия


Запад пытался поглотить российский кинематограф, навязывая актерам неестественные для них микрожесты и физиогномику при помощи специальных технологий.

Об этом философ Александр Дугин заявил в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад пытался поглотить российский кинематограф, навязывая актерам неестественные для них микрожесты и физиогномику при...

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«В нашей культуре, в кинематографе сейчас уже можно четко отделить русских от нерусских. И те, и другие могут быть как этнически русскими, так и этнически нерусскими. Но русским является тот, у кого язык тела русский: микрожесты, взгляды, выражения лица. Это безупречно определяется: те, кто вернулся, и те, кто остался в западной парадигме.

Была поставлена задача – смешать в русском кино эти два типа, чтобы русский перестал быть типично русским, а приобрел лицо усредненного западного индивидуума. Это шло в противоречии с психологией русских актеров, поэтому и провалы были. Они играли не по-русски, и это создавало ощущение полной неуклюжести. Те, кто адаптировался к нерусскому языку тела, какое-то время были успешными. Но нелепо выглядят сейчас», – сказал Дугин.

Он считает, что таким образом Запад пытался повлиять на коллективное бессознательное русского народа, чтобы поработить.

«Мы стали питаться не своими грезами. Мы стали воображать себя не так, как обычно, а по какому-то другому сценарию. Враг захватил наше воображение, наше представление о себе. Это может быть частью стратегии социальной инженерии.

Можно навязать сны, мечты, грезы представление о самих себе и мире. Поэтому тот поворот, который происходит в СВО – это еще и реапроприация русских сновидений. Наши сновидения и социальные галлюцинации перестали быть русскими. Они были у нас похищены. Нам надо вернуть наше бессознательное», – резюмировал философ.

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