Дугин рассказал о спецоперации Запада в русском кино

Запад пытался поглотить российский кинематограф, навязывая актерам неестественные для них микрожесты и физиогномику при помощи специальных технологий.

Об этом философ Александр Дугин заявил в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашей культуре, в кинематографе сейчас уже можно четко отделить русских от нерусских. И те, и другие могут быть как этнически русскими, так и этнически нерусскими. Но русским является тот, у кого язык тела русский: микрожесты, взгляды, выражения лица. Это безупречно определяется: те, кто вернулся, и те, кто остался в западной парадигме.

Была поставлена задача – смешать в русском кино эти два типа, чтобы русский перестал быть типично русским, а приобрел лицо усредненного западного индивидуума. Это шло в противоречии с психологией русских актеров, поэтому и провалы были. Они играли не по-русски, и это создавало ощущение полной неуклюжести. Те, кто адаптировался к нерусскому языку тела, какое-то время были успешными. Но нелепо выглядят сейчас», – сказал Дугин.