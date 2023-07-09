Дугин рассказал, почему Россия не применяет ядерное оружие

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Россия может применить тактическое ядерное оружие только в случае вторжения НАТО, потому что его использование против Украины омрачит будущую победу ВС РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, можно ли закончить СВО тактическим ядерным ударом по Украине.

«Мы встали на путь победы, на путь возрождения России, на путь внутреннего преображения, путь освобождения Украины и фактически строительства империи. И если мы сейчас нажмём на кнопку – мы даже не сможем насладиться нашей победой. Мы скажем: «Вот вам за всё». Но это будет иметь смысл только в том случае, если войска НАТО будут подходить к Курску, Воронежу, или Белгород будет в осаде. Только в случае, когда мы поймём, что тотально проигрываем эту войну, последней опцией будет уничтожение человечества. И, я полагаю, что в критической ситуации наше руководство эту кнопку нажмёт, оно об этом много раз говорило», – пояснил Дугин.

Он подчеркнул, что российская армия действует достаточно эффективно и без применения ядерного оружия.

«А те люди, которые призывают это сделать сейчас, не могут считаться не только философами, но даже интеллектуалами. Потому что сейчас мы далеко не исчерпали остальные ресурсы, а они задействованы всё ещё не в полной мере. Мы всё ещё пытаемся спасти мирный уклад, комфорт так, чтобы какие-то части нашего общества войны не заметили. Мы и так относительно эффективны. А если начнём включать большие ресурсы, то будем более эффективными. Я думаю, рано или поздно это начнётся. И зачем же мы будем уничтожать человечество? Мы уничтожим человечество и нажмём на эту кнопку, если дело будет совсем плохо. Но дела не плохи – мы освободили четыре области, пускай и не полностью», – подытожил философ.