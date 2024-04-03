Дугин: России в условиях войны нужна жесточайшая цензура

Для русской культуры нужен жандарм или комиссар во главе Минкульта, чтобы отсекать все западное и продвигать русскую цивилизационную идею.

Об этом на пленарной сессии Московского экономического форума «Культура и пропаганда: новая реальность – новые люди» заявил философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, надо обратить внимание, что культурная политика есть. И когда нам говорят наши оппоненты, что на Западе ее нет – обратите внимание, там жесточайшая культурная политика», – сказал Дугин.

Он обратил внимание на то, как сфера культуры на Западе отрабатывает политическую задачу дискредитации русских.

«В фильмах показывается: русский человек с крестом идёт, ха-ха-ха, какой мерзавец. Шёл, упал, поскользнулся, потому что за бороду свою зацепился, и потому что вообще ходить не может – он свинья. И сколько фильмов за эти 30 лет таких смотрели – как только русский человек, проблема с ложкой, либо с кружкой, либо с мозгами», – сказал Дугин.

Впрочем, по его словам, зачастую подобное изображение русских присутствовало и в лентах, снятых на «Мосфильме» или других российских студиях.

«Это идёт трансляция западной культурной политики в наше общество», – считает Дугин.

По его словам, для суверенной цивилизации нужна радикальная, иная культурная политика, которая должна отрицать другое и утверждать другое, совершенно спокойно. Не вести спор, что запрещать или не запрещать, а указывать, что именно мы запрещаем и что именно мы поддерживаем.

«Любая цивилизация имеет свою культурную политику. Она складывается из двух принципиальных частей – из запретов или отмен, отрицания, и это тоже часть культуры. То есть, когда в культуре что-то запрещается, например, ходить без штанов по улице – это созидательное действие. Это запрет, но он созидательный, он создаёт наше представление о должном уважении, это формирующая вещь. Любые социологи, антропологи прекрасно знают, что из запретов складывается содержание, ядро культуры. И второе: существует некое поощрение, то есть, что необходимо поощрять и поддерживать. И вот из этих двух элементов состоит культурная политика – одно запрещаем, другое поддерживаем. Если этого не будет, ничего не будет», – указал Дугин.

«Поэтому министр культуры в условиях воюющей страны, в условиях государства-цивилизации Россия должен быть комиссаром русской идеи, русского духа. Он должен быть безусловно преданным нашей корневой идентичности, неважно его происхождение – он может быть чеченцем, может быть бурятом, может быть татарином. Но он должен стать православным, присягнуть нашей русской идее, и он должен воплощать в себе, особенно в наших условиях этого перехода, фундаментально жестокую линию, понимая – этому нет, этому да. И всегда у государства, у министра наших институтов и ведомств есть методы, как запретить, как у любой культуры и любой культурной политики. Как, например, чёрный рэпер Канье Уэст вышел и сказал: White Lives Matter (по аналогии с движением Black Lives Matter для защиты чернокожих). Всё, мгновенно становится белым нацистом, мракобесом и белым расистом. Как может быть чёрный рэпер был белым расистом, не имеет никакого значения. И тот, кто поставит под сомнение, что Канье Уэст является белым расистом, тот сам белый расист, и его тоже выживают. То есть, на том конце всё это действует в обоих направлениях», – пояснил философ.

Он считает, что у русского министра культуры должен быть жёсткий русский код.

«Всему русскому традиционному – «да», всему антитрадиционному, антирусскому, русофобскому, токсичному, западному – «нет». И всё. Вообще, я думаю, нам нужен милиционер на этом посту, просто такой крепкий какой-нибудь майор, на самом деле и всё. А дальше сами творческие люди, увидев над собой майора, скажут: слушай, если сейчас не изобразим что-то такое активное, то нам конец. И вот мне кажется, здесь как раз такая должна быть жесточайшая палочная система культурного контроля, которая так важна творческим людям. Никогда не создавали таких великих произведений независимые творческие гении, как в тоталитарных режимах, когда всё запрещали, всё регламентировали. И вот тут-то гений думает, а как мне это всё обойти? Тот, кто не гений – ломается. А тот, кто гений, создает произведения, которые остаются на века. Поэтому, мне кажется, нужна жесточайшая цензура сегодня в условиях войны, а дальше – гении», – подытожил Дугин.

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.