Дугин: Только «свой» Глазьев может спасти Украину

Сохранение Украины возможно только в составе российско-украинского Союзного государства с Сергеем Глазьевым во главе секретариата.

Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявил известный российский философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом миропорядке не предусмотрено наличие такого государства, как Украина. Наличие такого государства, как Беларусь – предусмотрено. Потому что Беларусь умудряется сохранить свой суверенитет, укрепить его, выстроить конструктивные отношения с нами и с Европой, и с другими странами, с Китаем. Хотел поздравить Сергея Глазьева, моего хорошего друга, великолепного экономиста, который стал секретарём российско-белорусского Союзного государства – вот это правильно!

Кстати, думаю, что он как уроженец из Украины мог бы стать секретарём и другого союзного государства, русско-украинского. И тогда Украина была бы, если бы смогла пойти по пути Беларуси или Венгрии, Словакии – то есть, сохранить свой суверенитет, дружеское отношение к Западу, дружеское – по отношению к нам, вот тогда», – сказал Дугин.