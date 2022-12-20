Дугин возмущён исчезновением маститых западных военных деятелей из «Азовстали»

Вместо того, чтобы Россия осмыслила победу на мариупольской «Азовстали» и продемонстрировала на весь мир, против кого воюют русские, виновники трагедии Мариуполя пропали в неизвестном направлении, и такие ошибки желательно не повторять.

Об этом в эфире радио «КП» заявил философ и политолог Александр Дугин, которого на Западе называли идеологом Владимира Путина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конец мая, прозвучал набат переосмысления всего происходящего. Взяли «Азовсталь», прекрасно, а вот теперь мы собираемся и думаем, что происходит, с кем мы связались, кто их поддерживает? Ведь то, что мы обнаружили в подвалах «Азовстали» – это не только бедные или умершие люди, которых нацисты взяли в заложники. Там же было значительное количество западных крупных военных деятелей, которых вроде должны были нам показать на каком-то моменте. Всякий раз говорили – ну потом-потом, а теперь их след потерялся. Во всяком случае, была идея, что сейчас нам покажут, с кем мы воюем. А сейчас, после этого нам показывают обломки HIMARS и говорят, что мы воюем с оружием НАТО, точный калибр называют. А там-то были свеженькие и в наших руках, но я не хочу сейчас в этот вопрос влезать», – выразил сожаления философ.

Взятие «Азовстали» он назвал огромной победой, из которой так и не сделали выводов.

«Победы, как поражения, необходимо осмыслять. Для этого они нам и даны. Если мы не будем осмыслять победы или поражения, то следующее будет просто более жёсткое. Ситуация, история, логика, судьба, геополитика, политическая философия, в конце концов, господь Бог нам обязательно повторит этот урок, если мы его не поняли, с гораздо худшими обстоятельствами», – предупредил Дугин.