Дугин выяснил и рассказал, кто стоял за атакой на русского философа Ильина

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За искусственной кампанией против великого русского философа Ивана Ильина, одного из любимых авторов президента РФ, стояли западные агенты, которые пытались разжечь конфликт в российском обществе на основе «красных настроений».

Об этом в интервью рутуб-каналу «Наши новости» заявил философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть Запад, который говорит: давайте придумаем новый раскол. И начинают. Давайте пойдем на Ильина. Приехала женщина, агент ЦРУ сюда и говорит: давайте сейчас нападем на консерваторов. Вот вам – какому-то депутату. Михалков о ней открыто говорил. Это уже вопрос к другим инстанциям», – сказал Дугин.

В мае кинорежиссер Никита Михалков обвинил в кампании против философа Ильина либерального политолога Веронику Крашенинникову. По его словам, именно она организовала петицию якобы студентов на американском сайте против присвоения имени философа Высшей политической школе Российского государственного гуманитарного университета. Показательно, что возмущение возникло через год после события.

По словам Михалкова, Крашенинникова с начала 90-х годов жила в Европе, однако вернулась в Россию десять лет назад – и с 2012 по 2020 год являлась членом Общественной палаты. Но после начала специальной операции политолог неожиданно исчезла из общественной и политической жизни.

«Вероника Крашенинникова является сторонницей американской Демократической партии, обожает Байдена. И по большому счёту, если говорить всерьез, открыто занимается простой и ясной антироссийской повесткой», – сказал Михалков.

В Госдуме с демаршем против Ильина выступил депутат-коммунист Денис Парфенов, близкий к убийце лосей и навальнисту Валерию Рашкину. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов присоединился к кампании позже – на пленуме партии.