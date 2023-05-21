Дугин заявил, что СБУ убила его дочь при помощи коррумпированных сотрудников МВД

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Политолог Александр Дугин заявил, что СБУ организовала теракт, в ходе которого погибла его дочь Дарья, при помощи коррумпированных сотрудников МВД России.

«Самое страшное, что украинским террористам отслеживать и убивать нас с Дашей помогали «свои». Это не укладывается в голове», – написал Дугин в блоге.

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Политолог приводит выдержки из публикаций, где утверждается о проверке по поводу утечки закрытых баз силовых органов. Несколько сотрудников уже дают показания.

Как оказалось, группа оперативников из центральных ОМВД, в которую входил офицер связи, помимо торговли данными из баз МВД, наладили продажу ведомственных планшетов с доступом к ресурсам ведомства. Стоимость аппаратов, по разным данным, варьировалась от 1,7 до 2,5 миллионов рублей.

За год «налево» могло уйти более 20 планшетов. При помощи одного из таких компьютеров осуществлялась слежка за авто Александра Дугина и его дочери Дарьи, перед тем, как машину взорвали.

«Получается, если бы не сволочь в МВД г. Москва, Даша могла бы жить. С Владленом, наверняка, было так же», – подчеркнул Дугин.

Он обращает внимание на то, что «утечки» из баз силовиков регулярно используются в западных «расследованиях».

«Британский шпион Христо Грозев хвалился тем, что он является «пробив-мастером». Без такой сети московских полицейских-убийц он ничего не смог бы сделать. Слив закрытых данных со стороны МВД и других силовых структур должен приравниваться к госизмене и пособничеству терроризму», – предлагает Дугин.