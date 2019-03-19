Дух Большого Проекта окончательно выдавил Украину из Крыма – киевский журналист

19.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Жители Крыма потеряли интерес к новостям и процессам, имеющим отношение к Украине.

Об этом на своей странице в Factbook пишет киевский журналист и поисковик Дмитрий Заборин.

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“Первые два года у моих крымских друзей еще оставался живой интерес к Украине. Тем более что она постоянно напоминала о себе очередным креативом, стараясь пнуть побольнее “предателей”, которых тут же иезуитски называли частью единой страны. Нас, гостей с материка, встречали по инерции радушно, принимали подарочное сало (поскольку краснодарское оказалось жестким и невкусным) передавали приветы, интересовались новостями”, – отмечает Заборин.

Но на третий год интерес крымчан, отмечает журналист, “заметно приувял”, поскольку как-то решились их основные проблемы.

“А вокруг пошли большие процессы, закрутились стройки века и в вечно заброшенной провинции прочно поселился дух Большого Проекта, которого там в украинские времена не было и быть не могло. Все темы, в которых мы тоже по инерции участвовали, замкнулись на общероссийские, подтянулись и новые кадры, и в Крым зачастили гости ранее невиданные. Тут тебе и якуты, и Камчатка, и Крайний Север, география, которая вдруг стала общей.

Через пять лет мы, вестники прошлого, стали вообще не нужны никак, теперь все сами с усами. Плюс со своими паспортами на самой милитаризованной и защищенной территории России мы вообще везде и всегда агенты. Все на эту тему шутят, но на самом деле не очень. И на границе трусят по-серьезному, мехом вовнутрь выворачивают. А друзья в экспедиции больше не зовут, не звонят, не пишут и новостями нашими не интересуются. Просто забыли как случайных знакомых по плацкарту. На самом деле именно это чувство потери острее всего. А то, куда там всегда хотели (и в итоге пришли), никогда и ни для кого не было секретом”, – резюмирует Заборин.