«Духовник Путина»: Если бы он мог, то не начал бы СВО

14.11.2022  13:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Политика, Религия, Россия, Украина
Новости Украины

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого пресса окрестила «духовником Путина» уверен, что президент РФ не начал бы военную операцию на Украине, если бы к этому не было «как говорят врачи жизненных показаний».

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого пресса окрестила «духовником Путина» уверен, что президент...

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«Время покажет и многие причины, и расскажет о вине тех или иных сил. Мне сложно понять причину. Но я немного знаю Владимира Владимировича Путина, и я могу сказать: если бы не было жизненных показаний к этой операции, он бы ее не начал. Для меня это глубочайшее убеждение, при том, что понять все подводные камни и причины сейчас просто невозможно», – сказал Шевкунов.

При этом он расценивает СВО как общую беду русского и украинского народов и считает, что победа в ней будет очень горькой.

«То, что мы переживаем абсолютную трагедию, то, что это абсолютно коренной и судьбоносный этап в жизни нашего народа, страны, Украины, не вызывает никакого сомнения. Будем молиться, чтобы все кончилось благополучно и миром. К миру сейчас призывают все…

Но есть мир, который непременно чреват следующими бедами, будущими несчастьями, горем, слезами, кровью. Нам нужен мир по воле Божьей. Разрешить этот вопрос, бои и ненависть между братьями… человек не может. Только Бог может соединить, казалось бы, несоединяемое, умирить ненависть, которая сейчас так изливается», – сказал Шевкунов.

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