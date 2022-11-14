«Духовник Путина»: Если бы он мог, то не начал бы СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), которого пресса окрестила «духовником Путина» уверен, что президент РФ не начал бы военную операцию на Украине, если бы к этому не было «как говорят врачи жизненных показаний».

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Время покажет и многие причины, и расскажет о вине тех или иных сил. Мне сложно понять причину. Но я немного знаю Владимира Владимировича Путина, и я могу сказать: если бы не было жизненных показаний к этой операции, он бы ее не начал. Для меня это глубочайшее убеждение, при том, что понять все подводные камни и причины сейчас просто невозможно», – сказал Шевкунов.

При этом он расценивает СВО как общую беду русского и украинского народов и считает, что победа в ней будет очень горькой.

«То, что мы переживаем абсолютную трагедию, то, что это абсолютно коренной и судьбоносный этап в жизни нашего народа, страны, Украины, не вызывает никакого сомнения. Будем молиться, чтобы все кончилось благополучно и миром. К миру сейчас призывают все…

Но есть мир, который непременно чреват следующими бедами, будущими несчастьями, горем, слезами, кровью. Нам нужен мир по воле Божьей. Разрешить этот вопрос, бои и ненависть между братьями… человек не может. Только Бог может соединить, казалось бы, несоединяемое, умирить ненависть, которая сейчас так изливается», – сказал Шевкунов.