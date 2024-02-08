Духовность по-украински: Как католики у детей бомбоубежище отжали

…все началось со скандала в телеграм-каналах, когда жители Подольска (бывший Котовск, город в Одесской области) стали один за другим выкладывать дикую историю. Прибегают, мол, их дети в школьное бомбоубежище во время воздушной тревоги, а там… притулиться некуда, ибо стоят крест, алтарь и идет богослужение — «на кислород, чада мои!».

И это притом, что пропаганда ежесекундно из всех утюгов и в смс-рассылке нагнетает: «Следуйте в укрытие, не подвергайте свою жизнь опасности!». Тем более что случаи, когда люди реально не успели добежать до убежища пару метров и погибли, были. А тут дети!

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Правда, формула «То бензин, а то дети» на Украине не работает. И скандал утих. А знаете почему? Ну, подумайте… Правильно! Потому что занявшая школьное бомбоубежище церковь оказалась вовсе не Московского патриархата, иначе, сами понимаете, СБУ вмиг организовала бы «кремлевским террористам» камеры и какое-нибудь «пожизненное».

В общем, пламя из искры, во всяком случае, в СМИ, не разгорелось. Вот только родители школьников не угомонились, потому что церковники не сделали выводов и не освободили укрытие.

Так что же произошло?

Итак, в качестве бомбоубежища лицей №2 Подольска использовал подземное сооружение вроде бункера, находящееся рядом на территории заброшенной летней эстрады советских времен. Это все «прихватизировал» еще в 90-е некий бизнесмен, однако с началом войны безвозмездно отдал детям — укрывайтесь. Собственно, власти же убежищ не строят, а у частных собственников отнимают. Однако собственник из страны уехал, а убежище перед этим продал, и новым его владельцем стала община Украинской греко-католической церкви.

Родители разгневались, отказались пускать детей школу, а многие выразили решительный протест против «обращения наших детей в греко-католицизм».

В итоге, когда дети месяц куковали на улице во время тревог, служители решили оправдаться. Но как!

«Сейчас, действительно, идет процесс оформления прав собственности УГКЦ на этот объект. До 1935 года здесь находился деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы. Тогда это был не Подольск, а Бирзула. Так что мы сюда не пришли, а вернулись. Община насильственно была переведена в Русскую православную церковь, а храм затем был уничтожен. А, между тем, до конца XVIII века здесь было более восьми греко-католических приходов», — заявили в Одесском экзархате УГКЦ.

И ни слова о том, что дети подвергаются опасности.

Алтарь католики пообещали завесить шторой, чтобы не смущать школьников. А тот факт, что из-за него они все равно в укрытии не помещаются, был проигнорирован. Причем, в УГКЦ предупредили, что до конца года церковь будет расширена и ищите-ка вы себе новое убежище. Только его нельзя найти — или прямо под школой прятаться, или вообще нет смысла в нее ходить, ибо до других «ближайших» укрытий — километры.

В любой иной стране, особенно в условиях военного положения, дело сразу стало бы подсудным. Больше того, православные церкви Московского патриархата, имеющие обустроенные подвалы, и так пускают в них всех нуждающихся. А тут просто «выдавили» детей, потому что «это другое».

Ну а чтобы как-то замять очередное «як нэвдобно получилось», редкие новости о случившемся сопровождают неизменные комментарии «Конфликт раздувают московские попы и их приверженцы». Потому что, как заявили участники делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций на встрече с сенаторами в Вашингтоне (ну а где же еще?), «в Украине сохраняется высокий уровень религиозной свободы и ни одна церковь не была запрещена, в отличие от оккупированных Россией территорий».

Засим добавить мне больше нечего.