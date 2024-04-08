«Дуло автомата к виску»: в Одессе ТЦКашники кошмарят детей

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Сначала, когда в Сеть стали скидывать первые повестки 15-16-летним школьникам, «многомудрые» поборники украинства, которые почему-то не на фронте, возопили, что это вовсе не повестки, а приглашения в военкоматы для получения приписного свидетельства.

Надо было еще добавить «ласковые приглашения». Тогда почему в цидулке имеется угрожающая надпись «За неявку по ПОВЕСТКЕ штраф от 850 гривен» и содержится угроза «привлечь к ответственности»?..

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Вместе с тем, учителя — в зависимости от того, что им внушили упыри в разных военкоматах — начали запугивать школьников:

«Без явки в ТЦК не выдадим аттестат».

Родителей же «уклонистов», которые, порою, еще ростом по колено, обещали штрафовать, лишать родительских прав и блокировать банковские карты.

Теперь же и того «краше» — разразился очередной вампирский скандал.

По пабликам разлетелась новость из села Приозерного Измаильского района Одесской области:

«Четверо мужчин в военной форме «упаковали» 14-летнего подростка в микроавтобус. А когда нападавшие узнали возраст парня, выбросили его прямо на трассе».

Очевидцы добавляют, что подростка еще и избили.

«Когда парня затащили в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем — ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой, — уточнила начальница отдела социальной защиты населения поселкового совета Оксана Терзи.

Она добавила:

«Он был расстроен, его трясло всего. Ребенок был в шоковом состоянии. Он три дня не ел, три ночи не спал. У него поднялась температура, сильно болела спина».

Нетипично для украинских реалий даже в полиции вынуждены были открыть уголовное дело «по факту похищения человека», а в областном ТЦК заверили, что проведут служебную проверку.

«Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения», – заявили в ТЦК.

За два года таких заявлений было сотни (по поводу избиений, доведений до смерти и убийства призывников), но только результатов от них не следовало.

А тут 14-летний пацан. К слову, из родных у него есть только бабушка, которая, на правах единственного опекуна, обратилась в прокуратуру и к уполномоченному Верховной рады по правам человека. Впрочем, с таким же успехом она могла бы обратиться в центральную прачечную или киевский институт культуры.

И тут я в очередной раз повторю — во Львове подобных случаев почему-то не бывает.

А еще думаю — вот сидят отпрыски всей украинско-нацистской «элиты» сейчас по лондонам и прочим «батальонам Монако», ибо же их выродки «не созданы для войны». И с особой яростью хочется верить, что бумеранг все же возвращается к тому, кто его бросил.