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10.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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Дума прикрыла лазейку для промывки мозгов молодёжи. КПРФ против


Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает государственный контроль над просветительской деятельностью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно документу, под видом просвещения нельзя будет разжигать среди молодёжи рознь и вести антироссийскую пропаганду. Круг организаций, которые будут заниматься методическим и научно-методическим обеспечением деятельности школ, установит Минпросвещения.

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Против такого подхода выступил коммунист Олег Смолин.

«Подход к просветительской деятельности, который содержит этот закон, грубо противоречит всей российской исторической традиции. Авторы законопроекта в духе Бенкендорфа или Победоносцева видят в просвещении зло. Закон не предусматривает никакой поддержки просвещения, зато предусматривает его ограничение», – сказал Смолин.

Таким образом, КПРФ вновь выступила солидарно с либералами, которые всячески критикуют законопроект в своих СМИ.

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