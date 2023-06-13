Думаем о выходе из зерновой сделки – Путин

Владимир Гладков .  
13.06.2023 21:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин понимает недовольство воюющих на передовой, которым непонятно, почему Россия до сих пор позволяет Украине экспортировать зерно, не получая взамен ничего.

Об этом президент заявил во время встречи с российскими военкорами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин понимает недовольство воюющих на передовой, которым непонятно, почему Россия до...

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«Наверное, для ребят, которые воюют, непонятно, зачем мы выпускаем это зерно, я понимаю, согласен. Мы это делаем не для Украины, а для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти, прежде всего, в беднейшие страны мира, и при этом нам было обещано, что и наше зерно не будет подвергаться таким репрессиям, не будут чиниться препятствия для его экспорта, но, к сожалению, нас в очередной раз обманули, ничего не сделано с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешний рынок.

Имеется в виду фрахт, имеется в виду страхование, платежи, подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Много там было условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН – не сделано ничего…», – отметил он.

«Так вот, что касается этой зерновой сделки, то мы думаем о том, чтобы прекратить там наше участие – первое, а второе – тот объём зерна, которое получали беднейшие страны, а это три с небольшим процента, мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно», – заявил Путин.

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