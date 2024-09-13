Отказ Киева от мирного плана Китая и Бразилии свидетельствует о глупости и несамостоятельности украинского руководства, которое действует вопреки интересам своей страны.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стало известно, что Зеленский в интервью украинским средствам массовой информации заявил, что мирные инициативы Бразилии и Китая – Украина принимать не собирается. Мы не дураки, сказал он. Станет ли это поводом для той же Бразилии и для того же Китая, чтобы прекратить общение с господином Зеленским?», – спросил ведущий.

«Нет. Китай намного более серьезное государство, оно не обращает внимания на то, что сказал президент. Но Китай понимает, это не первый раз, когда те или иные предложения не принимаются одной из сторон. То же самое в Бразилии. По обидам ни Китай, ни Бразилия не действуют», – сказал Кедми.