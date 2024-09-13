«Думает другим органом» – в Израиле прокомментировали отказ Зеленского от переговоров

Максим Столяров.  
13.09.2024 23:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Отказ Киева от мирного плана Китая и Бразилии свидетельствует о глупости и несамостоятельности украинского руководства, которое действует вопреки интересам своей страны.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ Киева от мирного плана Китая и Бразилии свидетельствует о глупости и несамостоятельности украинского...

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«Стало известно, что Зеленский в интервью украинским средствам массовой информации заявил, что мирные инициативы Бразилии и Китая – Украина принимать не собирается. Мы не дураки, сказал он. Станет ли это поводом для той же Бразилии и для того же Китая, чтобы прекратить общение с господином Зеленским?», – спросил ведущий.

«Нет. Китай намного более серьезное государство, оно не обращает внимания на то, что сказал президент. Но Китай понимает, это не первый раз, когда те или иные предложения не принимаются одной из сторон. То же самое в Бразилии. По обидам ни Китай, ни Бразилия не действуют», – сказал Кедми.

«Вот, с одним, я думаю, не только они, но и другие не согласны: определение Зеленского, что «мы не дураки», не соответствует действительности. Они дураки, и еще какие. И госпожа Нуланд только сейчас подтвердила, что да, самое лучшее решение проблемы они отвергли.

Правда, не по своей воле. Но о большом уме это не свидетельствует, вообще всего украинского руководства. А в отношении Зеленского, я думаю, что тем органам, которым он играл на рояле, там больше мозгов, чем у него в голове», – добавил эксперт.

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