Думай, как Украина. Почему высока вероятность переноса боевых действий на территорию России

Новости Украины

Утро пятницы тринадцатого зачеркнуто. 16 сентября началось с сообщений об обстреле Валуек в Белгородской области. Разрушен с десяток домов, есть жертвы, из-за повреждения электроподстанции город погрузился во тьму – это то, что все и без меня знают, так что пересказывать не буду.

Куда важнее информация, оставшаяся вне фокуса широкого общественного внимания и обойденная вниманием основных СМИ ввиду своей, уже ставшей привычной, обыденности: как пишет в Сети военкор Герман Куликовский, минувшей ночью, помимо Валуек, имели место ещё более 10 обстрелов на линии границы с Украиной в Белгородской области, в большинстве случаев украинцы били по погранпунктам.

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«Знаете, на этом фоне я больше всего боюсь, что сейчас вылезет очередной идиот с пиарным зудом ниже спины и заявит примерно следующее: в случае повторения обстрелов Россия оставляет за собой право нанести удар по центрам принятия решений», – сокрушается военкор.

Тем не менее, делать что-то надо. Споры о целесообразности перевода СВО со стороны России в режим то ли полноценной войны, то ли КТО, то ли военного положения с частичной мобилизацией давайте оставим специалистам, а сами поговорим о другом.

Есть такой прием в психологии: поставить себя на место другого человека. В криминалистике то же самое – правило «Думай, как преступник». Это правило сгодится и во время войны: чтобы победить врага или, как минимум, выстроить адекватную и эффективную системы обороны, защиты и реагирования на действия противника, стоит попытаться взглянуть на ситуацию его глазами и прикинуть, как бы ты сам вел себя на его месте, что бы ты предпринимал в первую очередь.

Итак, что бы я сделал в такой ситуации как сейчас, будь я украинским командованием? Для начала оценим диспозицию. Очевидно, что украинское контрнаступление потеряло темп первых дней и уже не обладает таким преимуществом, как эффект неожиданности. Со стороны русских первоначальная деморализация проходит, сменяясь злостью, предпринимаются ответные меры, замедляющие украинское продвижение.

Понятно, что мы не можем сейчас с дивана оценить глубину наступательного потенциала ВСУ, да и сообщения о масштабной концентрации живой силы и техники в частности, на запорожском и донецком направлениях сбрасывать со счетов рано.

Вместе с тем, вполне очевидно, что украинцам не удалось на плечах отступающих русских ворваться ни в ДНР, ни в ЛНР, ни на юг. Пока что победное шествие ВСУ уперлось в ворота Красного Лимана и чем закончатся попытки его штурма неизвестно.

Зато известна и вполне очевидна смена диспозиции на Харьковшине.

Вот что пишет автор широко разошедшегося по российским телеграм-каналам публикации паблика «Блокнот Перископа» Сергей Сигачев:

«Ночной удар по энергетической инфраструктуре Валуек – прямое следствие «перегруппировки» и исчезновения приграничного буфера. В принципе удар грамотный – так как Валуйки являются важным узлом магистрального Балашовского хода (Самара – Пенза – Ртищево – Валуйки – Купянск), по которому идёт снабжение. До перегруппировки минимальное расстояние до Валуек было 90 км, а после выхода ВСУ широким фронтом на госграницу в этом районе – 20 км. Теперь можно применять и РСЗО, и ударные дроны. Есть и ещё одно следствие, пока неочевидное тем, кто спит – ВСУ приблизились к главной магистрали на русский Юг на расстояние 120 км и где идут почти все поезда на Ростов, Новороссийск, Крым. Это ещё не тот радиус, при котором можно эффективно работать нынешними средствами ВСУ, но при следующей «перегруппировке» на севере ЛНР он вполне может сократиться».

Для тех, кто плохо ориентируется на местности, эти соображения подкреплены картой боевых действий в приграничье. И в этой связи дальнейшие рассуждения уже автора этих строк приобретают логическую обоснованность и завершенность, пусть и оставаясь лишь гипотетическим набросом на тему «Что бы я делал на месте Украины».

Так вот, сегодня как никогда близка к переходу в реальную плоскость перспектива переноса боевых действий непосредственно на территорию РФ.

Нет, речь не идет о каких-то марш-бросках на Москву. Людей то для этого у ВСУ хватает, однако протяженность потенциального ТВД, проблемы с логистикой и снабжением плюс отрыв от «материнской» территории делают такие планы, даже если бы их кто-то в Киеве строил, чистейшей авантюрой, а сами войска – легкой добычей для расстрела авиацией прямо на марше.

Тем не менее, у ВСУ есть все возможности устроить полноценную войну малой интенсивности непосредственно в российском приграничье – на территории 30-50 км от границы.

Территория эта хорошо простреливается с Украины, отрыв от баз снабжения незначительный, противостоят там украинцам, по сути, лишь погранцы. Добавим сюда наверняка налаженную украинскую диверсионную сеть с закладками боеприпасов и оружия.

Так что на месте Украины я бы именно сейчас дал России ассиметричный ответ и перенес боевые действия на ее территорию. Зачем? А затем же, зачем Киев взял в заложники русских учителей на Харьковщине, которых, если верить украинским СМИ, Зеленский намерен обменять на пленных боевиков «Азова». Только сейчас в заложники возьмут людей вместе с территорией, сделав их предметом шантажа и расторговки.

По сути, в таком случае российское руководство будет поставлено перед выбором: или выполнять террористические требования и проводить «перегруппировку по-харьковски» например, в районе Энергодара и Мелитополя – в обмен на обещания Киева вывести свои войска и перестать терроризировать белгородское приграничье.

Или же идти на резкое обострение и эскалацию, что тоже устроить и Киев и его западных покровителей. Ведь в таком случае любые «агрессивные действия России» не только моментально зафиксируют международные организации, но и будут использованы – тут и к бабке не ходи – как повод для усиления военного вмешательства в украинский конфликт. А значит, у ВСУ появится еще больше дальнобойной артиллерии – хорошей и разной.

И главное – ставкой тут будет не военная победа и даже не захват Белгородской области. Перенеся боевые действия на территорию противника Украина «всего лишь» расширит территорию контролируемого хаоса на Россию, создав для российской власти множество одномоментно возникших острых организационных проблем, которые потребуют моментального решения

Что для достаточно неповоротливой российской бюрократической машины, которая медленно запрягает, само по себе огромный вызов.

Нужно будет проводить массовую эвакуацию из множества городов и сел, нужно будет объявлять военное положение в приграничье, вводить туда войска или Росгвардию, нужно будет создавать какие-то дружины или отряды самообороны из местного населения, нужно будет что-то делать с инфраструктурой, особенно критической и оттого уязвимой перед террористическими атаками.

А еще нужно будет как-то успокаивать население, гасить понятную панику. Причем не только на территориях, непосредственно затронутых вторжением, но и на соседних – которые будут ждать, что они – следующие.

Одним словом, победить Россию они, таким образом, не победят, но однозначно создадут множество проблем и дезорганизуют ближний тыл, заставив отвлекаться от выполнения задач непосредственно на линии фронта там, где сосредоточены основные силы.

Ряд российских аналитиков вполне осознают эти угрозы. В частности, нелюбимый многими за пессимистические прогнозы, Игорь Гиркин («Стрелков»), от соображений которого можно было бы легко отмахнуться, если бы они зачастую не сбывались. Так, о необходимости проведения эвакуации в приграничных районах и формировании там местной терообороны он писал еще в апреле – после самых первых обстрелов украинцами российской территории.

Именно поэтому стоит серьезно отнестись к тому, о чем он пишет сейчас:

«В Херсоне прямое попадание (давно ожидаемое) в здание Временной военно-гражданской администрации. Четверо погибших – водители и охранники. Но меня больше интересует вопрос о том, собирается ли руководство РФ как-то реагировать на ПОСТОЯННЫЕ ОБСТРЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ самой Российской Федерации? Вчера без электричества остались Валуйки, разрушен и сгорел таможенный терминал, приграничные населенные пункты – эвакуированы из-за постоянных обстрелов и разрушений. Я правильно понимаю, что Белгородская область больше не рассматривается, как территория России? Ее включили в «зону СВО» неустановленной принадлежности? Или признали частью т.н. «украины»?.

Вопросы, возможно и резкие, но отнюдь не праздные. Потому что шесть месяцев СВО научили тому, что из всех вариантов развития событий следует готовиться к самому худшему. Ведь у Украины, в отличие от привыкшей к половинчатым решениям РФ совершенно нет тормозов и сдерживающих факторов. Единственное, что может их удерживать от реализации самых невероятных планов – это отсутствие возможности.

Отход России из Харьковской области и оголение границы на белгородском участке такую возможность им сегодня дал. А значит, к ней надо быть готовыми.