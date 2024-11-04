«Думал, что москаль»: слепые ВСУшники стреляют по белкам
Возрастные военные в украинской армии отказываются выполнять приказы, ссылаясь на плохое состояние здоровья.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир разведроты 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Жуковец, получивший пять пулевых ранений в Курской области.
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В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» он призвал не зацикливаться на среднем возрасте ВСУ.
«Нужно смотреть на то, какой человек, какие у него индивидуальные качества. Только потом ты сможешь понять, как работать с ней. И это от возраста зависит абсолютно. От возраста единственное, что зависит – физическая выносливость: сколько и чего человек может или не может сделать. Я видел ребят 20-25 лет, которые фору дадут кому-либо, потому что они мотивированы, психологически сильны, устойчивы, выполняют задачи.
С другой стороны, бывает, что молодым страшно работать, а там стоит мужчина 55 лет с пулеметом и просто шарашит все подряд. Даже белка пробежала, а он по ней из РПГ стреляет из-за проблем со зрением, потому что думает, что это москаль лезет», – говорит ВСУшник.
Впрочем, он признает, что возрастные военные зачастую отказываются выполнять приказы командиров.
«У меня была ситуация, когда мы проводили эвакуацию в одном из населенных пунктов Харьковской области. Надо было вынести раненого: спуститься на 350 метров вниз в какое-т болото, кустарник. Но у старших бойцов то спина болела, то колено. Не знаю, отмазки или нет. Но за раненым мне пришлось идти», – жалуется командир.
По его словам, Украине нужно не снижать мобилизационный возраст, а а думать о том, как «агитировать юное население, чтобы оно само присоединялось к рядам ВСУ».
Признает он и раскол общества.
«Я вообще считаю, что у нас общество делится на два типа: те, чьи родные и близкие на фронте, и те, кто никак не вовлечен в войну. Это очень важно и очень отличается реакция на войну именно по этому принципу», – резюмировал Жуковец.
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