Возрастные военные в украинской армии отказываются выполнять приказы, ссылаясь на плохое состояние здоровья.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир разведроты 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Жуковец, получивший пять пулевых ранений в Курской области.

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В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» он призвал не зацикливаться на среднем возрасте ВСУ.

«Нужно смотреть на то, какой человек, какие у него индивидуальные качества. Только потом ты сможешь понять, как работать с ней. И это от возраста зависит абсолютно. От возраста единственное, что зависит – физическая выносливость: сколько и чего человек может или не может сделать. Я видел ребят 20-25 лет, которые фору дадут кому-либо, потому что они мотивированы, психологически сильны, устойчивы, выполняют задачи.

С другой стороны, бывает, что молодым страшно работать, а там стоит мужчина 55 лет с пулеметом и просто шарашит все подряд. Даже белка пробежала, а он по ней из РПГ стреляет из-за проблем со зрением, потому что думает, что это москаль лезет», – говорит ВСУшник.