«Думали, что воевать будем долго». В Ереване не знают, что делать с беженцами

16.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Армянские власти просят беженцев, покинувших нагорный Карабах после успешного наступления азербайджанской армии, возвращаться домой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян.

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По его словам, всего из Карабаха в Армению въехали около 100 тысяч человек.

«Но люди уже начали возвращаться. Мэрия Еревана предоставляет для этого бесплатные автобусы. Правительство говорит о том, что пришло время возвращаться домой, а их проблемы будут решать по мере поступления. В том числе тех, кто ранее жил, например, в Гадруте, разместят сначала в Степанакерте, а потом будут думать, что делать дальше. Пока никакой внятной программы на послевоенный период нет. Все ожидали, что воевать будем долго. Какие силы и средства придется потратить на восстановление региона, пока не известно», – отметил эксперт.

«Часть беженцев говорит, что им страшно возвращаться в Карабах, потому что война только-только кончилась, и они не могут себе представить, как будут жить рядом с азербайджанцами. Другие готовы ехать. Власти настаивают на том, что вернуться важно, и обещают гарантировать безопасность людей, в том числе, с помощью миротворцев», – добавил собеседник издания.

При этом он уточнил, что среди протестующих против премьера Никола Пашиняна, которого обвиняют в поражении, есть беженцы, но их не среди участников акций не большинство.

«Больше того, пока на улицу выходили максимум 10 тысяч человек. Вообще, есть признаки внешней постепенной стабилизации ситуации, но политическая борьба, конечно, продолжится», – считает Мгдесян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», покидающие Карабах армяне сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам.